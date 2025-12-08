"Kada izgradimo rampu, onda počinje rušenje sadašnje konstrukcije": Kreću radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta

Javno preduzeće "Putevi Srbije" raspisalo je tender za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u vrednosti od 14 miliona dinara, koji ističe 9. decembra, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Nadležni tvrde da bi radovi mogli da počnu sredinom 2026. godine, a da će se do tada rešiti imovinska pitanja objekata ispod mosta, raspisati tender za radove i obezbediti novac. Građani Palilule, Pančeva, ali i putnici iz Vršca i Zrenjanina koji prolaze preko Pančevačkog mosta, godinama traže da se njegova obnova nađe na listi prioriteta, jer tvrde da je most u sve gorem stanju. Za samo jedan sat u popodnevnom špicu gotovo 6.000 vozila pređe preko Pančevačkog