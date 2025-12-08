Zašto se bore Tajland i Kambodža?

N1 Info pre 1 sat  |  Reuters
Zašto se bore Tajland i Kambodža?

Borbe su ponovo izbile između Tajlanda i Kambodže na više mesta njihove sporne granice, pri čemu obe strane krive jedna drugu, a Tajland izvodi vazdušne napade na, kako je naveo, kambodžanske vojne objekte.

Najnoviji sukobi biće veliki test za primirje koje je u julu posredovao predsednik SAD Donald Tramp, podseća Rojters. Sukobi su izbili pre zore u ponedeljak, uz okršaje na pet lokacija duž granice, saopštila je tajlandska vojska. Ministarstvo odbrane Kambodže navelo je da su njihove snage bile napadnute, ali da nisu uzvratile vatru i da poštuju primirje nakon „brojnih provokativnih akcija“ Tajlanda. Tajlandska vojska takođe je saopštila da su njihove trupe
