Srušeno Trampovo primirje: dve zemlje ponovo zaratile, ima mrtvih - masovni egzodus stanovništva

TAJLAND je danas pokrenuo vazdušne napade na Kambodžu, saopštila je vojska. Radi se o dramatičnoj eskalaciji pograničnog sukoba koji je narušio krhko primirje postignuto uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: Iks U sukobima koji su izbili tokom noći i pojačali se u zoru poginuo je jedan tajlandski vojnik i četvoro kambodžanskih civila, a obe strane se međusobno optužuju za početak nasilja, piše Rojters. Podsetimo, radi se o jednom od oružanih sukoba za koje predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da ih je "zaustavio". Kambodža je optužila Tajland za "nehumane i brutalne činove" agresije, naglašavajući da nije uzvratila na napade. Foto: Profimedia S druge strane, Bangkok