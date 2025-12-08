Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Nedeljnik pre 40 minuta
Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da je najveći uspeh u 2025. godini to što je, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj mudroj politici, sačuvan mir i što nije došlo do građanskih sukoba, piše Tanjug, prenosi N1.

Brnabić je gostovanje na prorežimskoj TV Pink iskoristila da se osvrne na snimak sa društvenih mreža na kom se vidi policajka koja legitimiše ženu koja je negodovala zbog blokada u Zemunu. Nakon hajke na policajku u tabloidima, MUP je izdao saopštenje u kom je poručio da se utvrđuje njena disciplinska odgovornost. „Zašto blokaderi nisu legitimisani“? Predsednica parlamenta je, međutim, već utvrdila – legitimisanje u Zemunu bio je „skandal na profesionalnom i na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Glas Zaječara pre 19 minuta
Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

N1 Info pre 54 minuta
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

RTK pre 1 sat
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

RTV pre 2 sata
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

NIN pre 1 sat
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh u 2025. godini

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh u 2025. godini

Euronews pre 1 sat
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeTanjugMUPAna BrnabićZemun

Politika, najnovije vesti »

Srpska lista predala listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji

Srpska lista predala listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji

RTV pre 4 minuta
Mrdić podneo krivične prijave protiv predsednice Prvog osnovnog suda i sudije tog suda

Mrdić podneo krivične prijave protiv predsednice Prvog osnovnog suda i sudije tog suda

RTV pre 14 minuta
Savo Manojlović: Vučić ne raspisuje izbore, jer bi time ministre poput Selakovića ostavio bez imuniteta

Savo Manojlović: Vučić ne raspisuje izbore, jer bi time ministre poput Selakovića ostavio bez imuniteta

Nova pre 15 minuta
Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Glas Zaječara pre 19 minuta
Počeo sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Počeo sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Sputnik pre 19 minuta