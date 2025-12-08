Đedović Handanović: U Srbiji 51 mesto nema alternativu NIS-ovim benzinskim pumpama

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, da je situacija sa NIS-om sve složenja i da je veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača ili traži alternativu.

Dubravka Đedović Handanović je povodom situacije sa kompanijom NIS istakla da građani ne treba da imaju sumnje u to da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja i energetsku stabilnost. "Održali smo sastanak ovde u Predsedništvu Srbije sa predsednikom Vučićem i sa premijerom, sa ministrima u Vladi, direktorima preduzeća, razgovarali smo o situaciji u naftnom sektoru, ona je sve složenija. Obaveštavali smo javnost, nikada ništa nismo krili i tako ćemo se