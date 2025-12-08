Vujić: Skupština može da postavi pitanje odgovornosti tužiteljke Dolovac

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da Skupština Srbije ima pravo da postavi pitanje odgovornosti Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, kao i drugih koje je izabrala. "Skupština je izabrala i ima pravo da proveri svoj izbor, da traži određene informacije i pokrene pitanje odgovornosti, pa i pitanje smene onog kojeg je izabrala.

To jeste sve u nadležnosti Skupštine", rekao je Vujić za TV Pink. On je naveo i da Skupština ima pravo da razmatra "da li je funkcionalna mreža sudova i tužilaštava jer nema određene rezultate, pa zato čujemo o integrisanju unutar sistema Javnog tužilašta za organizovani kriminal, a to su sve stvari koje Skupština može i treba da radi". Prema njegovim rečima, "70 odsto zemalja Evropske unije ima integrisani model", što znači, objasnio je, da posebno odeljenje