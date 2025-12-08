Ministar Vujić: Skupština može da postavi pitanje odgovornosti tužiteljke Dolovac

Politika pre 48 minuta
Ministar Vujić: Skupština može da postavi pitanje odgovornosti tužiteljke Dolovac

Naveo je i da Skupština ima pravo da razmatra da li je funkcionalna mreža sudova i tužilaštava jer nema određene rezultate

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da Skupština Srbije ima pravo da postavi pitanje odgovornosti Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, kao i drugih koje je izabrala. „Skupština je izabrala i ima pravo da proveri svoj izbor, da traži određene informacije i pokrene pitanje odgovornosti, pa i pitanje smene onog kojeg je izabrala. To jeste sve u nadležnosti Skupštine”, rekao je Vujić za TV Pink. On je naveo i da Skupština ima pravo da razmatra „da li je
