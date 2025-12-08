Dobro došli u 90-e: Nema deviza ni benzina, a stiže i Karićeva BK televizija. Vučić, Dačić i Šešelj nisu ni odlazili

Nova pre 3 sata  |  Autor: Andrija Lazarević
Dobro došli u 90-e: Nema deviza ni benzina, a stiže i Karićeva BK televizija. Vučić, Dačić i Šešelj nisu ni odlazili

Moguća nestašica goriva u čak 51 mestu u Srbiji, sankcije, nema evra u menjačnicama, Bogoljub Karić se vraća na velika vrata i ponovo otvara BK televiziju, a dok država sprovodi represiju nad onima koji protestuju, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Vojislav Šešelj nas ubeđuju da je sve pod kontrolom.

Dobro došli u devedesete u Srbiji usred treće decenije 21. veka. Fale nam samo još Jezda i Dafina. Zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbiji, u čak 51 mestu u Srbiji preti nestašica goriva. Sve što se ovih dana dešava u Srbiji ukazuje da smo ponovo u devedesetim godinama, kada je Jugoslavija bila izolovana i pod sankcijama, a upravo je nestašica goriva jedna od najčešćih asocijacija na to vreme. Pre nego što smo saznali da mnoge pumpe u Srbiji neće imati
