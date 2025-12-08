Počela legalizacija objekata u Srbiji: Pogledajte kakva je procedura, šta vam treba od papira i koliko će vas sve koštati

Danas je počelo prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti.

Procenjuje se da ovakvih objekata ima oko 4,8 miliona. Postupak je pojednostavljen, pa će građani imati dva meseca da uz minimum dokumentacije, podnesu zahtev za legalizaciju. Prijava može da se podnese na tri načina - preko onlajn platforme, u svim opštinama u Srbiji, kao i u više od 580 objekata "Pošta Srbije". Jutros od četiri sata počela je da radi digitalna platforma preko koje se mogu podneti zahtevi za legalizaciju. Uputstva građani mogu dobiti u „Poštama