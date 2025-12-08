Sa„cunami upozorenja” na „cunami savet” u Japanu

To znači da sada predviđa manje visine talasa i manji rizik od poplava

Japanska vlada smanjila je danas nivo svojih upozorenja sa „cunami upozorenja” na „cunami savet” nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio područje kod obale na severoistoku zemlje. To znači da sada predviđa manje visine talasa i manji rizik od poplava, prenosi Kjodo. Ranije upozorenje je izdato za tri prefekture na severoistoku Japana. Dodatni cunami savet bio je na snazi za još dve prefekture. Upozorenje se izdaje kada se očekuje cunami do tri metra, uz moguće