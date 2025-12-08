Vojvodina ponovo srušila prvaka

Crvena zvezda – Vojvodina 0:1 (0:0), strelac odlučujućeg pogotka Njegoš Petrović u 54. minutu. – U razmaku od samo mesec dana Novosađani čak dva puta uspeli da savladaju šampiona. – Sinoćnja pobeda ostvarena uz ogroman trud, odgovoran i agresivan pristup

Na kraju, tako je to u sportu, gde sve ima svoj rok trajanja. U ovih osam godina apsolutne vladavine jednog tima nije se dogodilo neko veliko fudbalsko čudo, da jedna ekipa na domaćoj sceni čak dva puta i to u najkraćem roku, kao što je to sinoć pošlo za rukom Vojvodini, savlada apsolutnog šampiona fudbala na ovim prostorima. Mnogi se sada s pravom pitaju: da li je na vidiku kraj jedne vladavine Crvene zvezde, koja u ovih mesec dana više ne liči na sebe. Kao da je
