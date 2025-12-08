U Prokuplju prijave za legalizaciju u Gradskoj kući

Od danas, 8. decembra 2025. godine u Skupštinskoj sali u Gradskoj kući Prokuplje počinje elektronska prijava za evidentiranje i upis prava svojine na objektima.

One se mgu podneti svakog radng dana od 7 do 15 časova. Građani koji prijavljuju svoj objekat treba da ponesu : Ako se prijava podnosi u tuđe ime , potrebno je poneti i overeno ovlašćenje. Lice koje podnosi prijavu daće izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci tačni. Izjava se daje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću putem digitalne platforme, bez prilaganja dokumenata.