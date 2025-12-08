Igokea nije imala rešenje za Kabengelea - Dubai slavio u Laktašima

Košarkaši Dubaija pobedili su Igokeu u Laktašima rezultatom 88:74 (26:15, 21:21, 19:19, 22:19) u okviru devetog kola regionalne ABA lige.

Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je i dalje bez poraza u regionalnom takmičenju, a ovo mu je sedma pobeda u isto toliko mečeva. Od početka susreta Dubai je bio bolji tim i na kraju je zasluženo slavio u meču u kojem nije bilo rezultatske neizvesnosti. Povela je Igokea 4:0 i 8:7 na počektu, ali nakon što je Dubai stekao rezultatsku prednost, do kraja susreta je nije ispuštao. Već posle prve deonice bilo je 26:15 za goste, koji su u istom ritmu i nastavili. Svi su