Tramp: Zelenski nije spreman da potpiše mirovni predlog SAD, razočaran sam

Rat u Ukrajini – 1.384. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je razočaran jer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "nije spreman" da potpiše mirovni predlog SAD sa ciljem okončanja rata sa Rusijom, istakavši da ga nije ni pročitao.

Zelenski: Konstruktivni, ali teški razgovori sa američkom stranom Razgovori sa predstavnicima SAD o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali i teški, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pred put u London gde će se sastati sa evropskim liderma. "Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove. Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", rekao je Zelenski. Zelenski je tokom vikenda imao telefonski razgovor sa specijalnim