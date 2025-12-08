Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

BEOGRAD - Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine od 31.092,11 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba primenjivaće se od obračuna penzija za decembar 2025. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Započeti postupci za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, koji nisu okončani do početka primene ove uredbe, kako je navedeno, okončaće se po odredbama Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Do sada su penzioneri sa penzijama u visini od
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nova pravila o statusu energetski ugroženog kupca za penzionere

Nova pravila o statusu energetski ugroženog kupca za penzionere

Vesti online pre 8 minuta
Važno obaveštenje za prenzionere sa primanjima do ovog iznosa: Najnovija odluka zvanično objavljena u Službenom glasniku

Važno obaveštenje za prenzionere sa primanjima do ovog iznosa: Najnovija odluka zvanično objavljena u Službenom glasniku

Alo pre 3 minuta
Pomerena granica: Ovo je novi prag za popust na računu za struju

Pomerena granica: Ovo je novi prag za popust na računu za struju

B92 pre 29 minuta
Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

Pirotske vesti pre 1 sat
Izmenjena uredba o energetski ugroženom kupcu: Prag povećan na 31.000 dinara

Izmenjena uredba o energetski ugroženom kupcu: Prag povećan na 31.000 dinara

Pressek pre 3 sata
Popust za penzionere: Novi status energetski ugroženog kupca od decembra 2025.

Popust za penzionere: Novi status energetski ugroženog kupca od decembra 2025.

Euronews pre 4 sati
Jeftinija struja za penzionere Vlada Srbije izmenila uredbu, evo ko ima pravo na benefite

Jeftinija struja za penzionere Vlada Srbije izmenila uredbu, evo ko ima pravo na benefite

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović: U Srbiji 51 mesto ima samo NIS pumpe, nemaju alternativu za snabdevanje gorivom

Đedović Handanović: U Srbiji 51 mesto ima samo NIS pumpe, nemaju alternativu za snabdevanje gorivom

Nova ekonomija pre 4 minuta
Partnerstvo Apatinske pivare i Gold Drink-a u Srbiji

Partnerstvo Apatinske pivare i Gold Drink-a u Srbiji

Nova ekonomija pre 4 minuta
NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

RTV pre 8 minuta
NBS: Nestašica evra u menjačnicama bila trenutna, menjači izbegavaju banke

NBS: Nestašica evra u menjačnicama bila trenutna, menjači izbegavaju banke

Forbes pre 23 minuta
Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Kurir pre 19 minuta