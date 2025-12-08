Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

Pirotske vesti pre 21 minuta
Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine od 31.092,11 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba primenjivaće se od obračuna penzija za decembar 2025. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Do sada su penzioneri sa penzijama u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime imali status energetski ugroženog kupca. Vlada Srbije je krajem septembra ove godine izmenila i dopunila Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom
