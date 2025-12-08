Status energetski ugroženog kupca za penzionere sa primanjima do 31.092,11 dinara

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine od 31.092,11 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba primenjivaće se od obračuna penzija za decembar 2025. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Do sada su penzioneri sa penzijama u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime imali status energetski ugroženog kupca. Vlada Srbije je krajem septembra ove godine izmenila i dopunila Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom