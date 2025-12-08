Starmer, Makron i Merc razgovarali sa Zelenskim o korišćenju zamrznute ruske imovine

Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i Vladimirom Zelenskim o napretku postignutom u korišćenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, saopštio je kabinet britanskog premijera.

U saopštenju se dodaje da su lideri takođe konstatovali potrebu za bezbednosnim garancijama za Ukrajinu nakon zaključenja mira i naglasili da je ukrajinski sukob dostigao „odlučujući trenutak“ u kojem je „važno da se ne prestane sa podrškom kijevskom režimu“. Starmer, Makron i Merc sastali su se u ponedeljak sa Zelenskim u Londonu kako bi razgovarali o pregovorima između predstavnika Ukrajine i SAD o rešavanju ukrajinskog sukoba. Posle sastanka, Starmer je