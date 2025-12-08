Patrijarh Porfirije na poziv kralja Abdulaha na Međunarodnoj konferenciji u Jordanu

Srpski patrijarh Porfirije otputovao je, na poziv kralja Abdulaha II, danas u Jordan, gde će 9. decembra uzeti učešće u Međunarodnoj konferenciji koja nosi naziv Proces iz Akabe (Aqaba Process) - Balkanski međureligijski dijalog, saopštila je Sprska pravoslavna crkva (SPC).

Predstojeća konferencija, koja će biti održana u Vitaniji, na reci Jordanu, na mestu na kojem je sveti Jovan Preteča krstio Isusa Hrista, održava se na desetogodišnjicu mirovne inicijative Kralja Abdulaha. SPC navodi da Proces iz Akabe nije formalna organizacija, već platforma za dijalog, koordinaciju i razmenu iskustava među političkim, vojnim, verskim i bezbednosnim liderima iz sveta. Očekuje se da će u radu konferencije u Jordanu učestvovati i patrijarh