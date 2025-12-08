Sijarto: "Mađarska i Slovačka traže poništenje EU propisa o ruskim energentima"

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sijarto: "Mađarska i Slovačka traže poništenje EU propisa o ruskim energentima"

Mađarska i Slovačka podneće zahtev Sudu pravde Evropske unije za poništenje propisa RePowerEU kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata i zatražiće obustavu njegove primene tokom trajanja postupka, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Sijarto je naveo da Brisel naredne sedmice želi da stavi na glasanje uredbu koja bi zabranila uvoz ruske nafte i gasa u EU, što bi, kako je ocenio, onemogućilo stabilno snabdevanje Mađarske i Slovačke energentima i dovelo do naglog skoka cena, preneo je MTI. "Ovaj propis predstavlja ozbiljnu pravnu prevaru, jer je očigledno u pitanju mera sankcija, koja bi morala da bude jednoglasno usvojena. Suprotan je i samim ugovorima EU, koji jasno propisuju da je energetska
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Mađarska i Slovačka će odluku o zabrani isporuke ruske nafte i gasa osporiti pred Sudom pravde EU

Sijarto: Mađarska i Slovačka će odluku o zabrani isporuke ruske nafte i gasa osporiti pred Sudom pravde EU

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUSlovačkaRusijaMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Sijarto: "Mađarska i Slovačka traže poništenje EU propisa o ruskim energentima"

Sijarto: "Mađarska i Slovačka traže poništenje EU propisa o ruskim energentima"

Telegraf pre 41 minuta
Kinezi zidaju – srpski dug

Kinezi zidaju – srpski dug

Radar pre 4 sati
Sijarto: Mađarska i Slovačka će odluku o zabrani isporuke ruske nafte i gasa osporiti pred Sudom pravde EU

Sijarto: Mađarska i Slovačka će odluku o zabrani isporuke ruske nafte i gasa osporiti pred Sudom pravde EU

Danas pre 8 sati
Zamrznute palačinke digle Srbiju na noge! Srpkinja objavila koliko ih je kupila za 270 dinara pa je napali sa svih strana…

Zamrznute palačinke digle Srbiju na noge! Srpkinja objavila koliko ih je kupila za 270 dinara pa je napali sa svih strana: "Lenčuge ne bih smela precima na oči"

Kurir pre 1 dan
Od januara do oktobra ove godine ostvaren deficit u budžetu Srbije od 77,6 milijardi dinara

Od januara do oktobra ove godine ostvaren deficit u budžetu Srbije od 77,6 milijardi dinara

Biznis i finansije pre 1 dan