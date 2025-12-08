Sijarto: "Mađarska i Slovačka traže poništenje EU propisa o ruskim energentima"

Mađarska i Slovačka podneće zahtev Sudu pravde Evropske unije za poništenje propisa RePowerEU kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata i zatražiće obustavu njegove primene tokom trajanja postupka, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Sijarto je naveo da Brisel naredne sedmice želi da stavi na glasanje uredbu koja bi zabranila uvoz ruske nafte i gasa u EU, što bi, kako je ocenio, onemogućilo stabilno snabdevanje Mađarske i Slovačke energentima i dovelo do naglog skoka cena, preneo je MTI. "Ovaj propis predstavlja ozbiljnu pravnu prevaru, jer je očigledno u pitanju mera sankcija, koja bi morala da bude jednoglasno usvojena. Suprotan je i samim ugovorima EU, koji jasno propisuju da je energetska