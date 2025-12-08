Zelenski se oglasio nakon Trampovih kritika: Imamo različite poglede

AMERIKA, Rusija i Ukrajina imaju različite poglede po pitanju teritorija, zbog čega još nema dogovora, istakao je lider kijevskog režima Vladimir Zelenski u intervjuu za "Blumberg", nakon kritika američkog predsednika Donalda Trampa na račun toga kako se Zelenski odnosi prema pregovorima.

Foto: Profimedia -Postoji viđenje Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, i mi nemamo jedinstven stav po pitanju Donbasa, naveo je Zelenski. On je dodao da insistira na posebnom sporazumu o bezbednosnim garancijama od zapadnih saveznika, pre svega SAD. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć, nakon trodnevnih razgovora između Vašingtona i Kijeva na Floridi, da Vladimir Zelenski "nije spreman" da potpiše mirovni predlog SAD sa ciljem okončanja sukoba sa