Do 16 časova - 45.036 zahteva za legalizaciju: Veliko interesovanje građana

Alo pre 3 sata
Kako prenose mediji, do 16 časova u Srbiji je predato 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je juče da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte. Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave. BONUS VIDEO
