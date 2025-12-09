Horoskop za utorak, 9. decembar: Ovna očekuju dobre vesti, Škorpije imaju novog udvarača, a Vodolije treba da rizikuju

Moraš umreti nekoliko puta pre nego što zaista počneš živeti.

POSAO: Imate podršku šefova u vezi sa obavljanjem posla, ali ne i razumevanje na ličnom planu. Osobe na položaju imaće problem sa radnicima. Ukoliko tražite posao, najpre ćete ga naći u oblasti finansija, računovođstva, osiguranja. LJUBAV: Oni koji su u vezi doći će u iskušenje da prevare, ali će se u poslednjem trenutku povući. U poslovima ćete iskoristiti svoju moć ubeđivanja i argumenata. ZDRAVLJE:Treba da poboljšate ishranu zbog kostiju i kože. Proverite takođe