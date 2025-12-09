Menja se kurs evra: Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4042 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je danas 0,3 odsto i iznosi 100,8887 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,0 odsto, a od početka godine za 11,4 odsto.