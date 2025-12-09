Menja se kurs evra: Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Alo pre 35 minuta
Menja se kurs evra: Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4042 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je danas 0,3 odsto i iznosi 100,8887 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,0 odsto, a od početka godine za 11,4 odsto.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

NBS objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

NBS objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 34 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,4042 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4042 dinara

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta je isplativije u Srbiji - fizičko zlato ili ETF uz ulaganje od 10.000 evra

Šta je isplativije u Srbiji - fizičko zlato ili ETF uz ulaganje od 10.000 evra

Bloomberg Adria pre 35 minuta
Treći mesec američkih sankcija NIS-u – Vučić: Razrađujemo više scenarija; Đedović Handanović: Situacija sve složenija…

Treći mesec američkih sankcija NIS-u – Vučić: Razrađujemo više scenarija; Đedović Handanović: Situacija sve složenija

RTS pre 40 minuta
Ulazak u 2026. bez rešenja za NIS! Koliko dugo Srbija može na rezervama? (video)

Ulazak u 2026. bez rešenja za NIS! Koliko dugo Srbija može na rezervama? (video)

Blic pre 35 minuta
NBS objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

NBS objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 34 minuta
Menja se kurs evra: Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Menja se kurs evra: Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Alo pre 35 minuta