Srbija će biti druga Švajcarska kad se reši to pitanje! Građani o legalizaciji: Ranije je postupak bio sačuvaj, Bože! Sad je sve olakšano (video)

Program "Svoj na svome", koji je startovao juče, namenjen je vlasnicima kuća, stanova i zemljišta koji žele da urede svoja imovinsko-pravna prava i on će omogućiti građanima da dobiju potpunu pravnu sigurnost nad svojom imovinom

Program traje do 5. februara 2026. godine, a prijave mogu da se podnose radnim danima od 9 do 15 časova. Prijave se podnose u Uslužnom centru Gradske opštine, ali je moguće i da se podnesu elektronski, preko portala eUprava. - Za podnošenje prijave potrebno je pripremiti ličnu kartu podnosioca prijave, katastarske podatke - broj parcele ili adresa objektu, podatke o objektu – vrsta, površina, spratnost, i ID u katastru ili označavanje na mapi, dokaz o sticanju