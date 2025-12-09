Tesari, zidari i vozači traženiji su od programera: Nekad se samo sa fakultetom mogao naći dobar posao, danas potpuno drugačija priča

Alo pre 40 minuta
Iako je moderno vreme iznedrilo mnogo novih zanimanja, poput menadžera za sve i svašta, IT stručnjaka... ipak, svet još uvek takoreći počiva na rukama i radu zanatlija.

Prema najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji su armirači, tesari, zidari, vozači... traženiji od programera. Ipak, da li zbog odlaska u velike gradove ili nečeg drugog u Moravičkom okrugu deficitarni su i inženjeri. - U Moravičkom okrugu deficitarna su zanimanja kao što su diplomirani građevinski inženjeri, mašinski inženjeri, saobraćajni inženjeri. Nema lekara, nema farmaceuta na evidenciji, nema bravara, nema zavarivača. U gotovo svim
