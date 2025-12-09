Tramp dao Zelenskom najstrašniji ultimatum

B92 pre 52 minuta
Tramp dao Zelenskom najstrašniji ultimatum

Američka strana i predsednik SAD Donald Tramp dali su Ukrajini nekoliko dana da odgovori na najnoviju verziju "mirovnog sporazuma", a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski traži vreme za razgovor sa saveznicima.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao evropskim liderima da su ga tokom "teških" razgovora u subotu sa izaslanicima Donalda Trampa pozvali da brzo donese odluku o mirovnom rešenju, prenela je ukrajinska Pravda. Navodi se da Zelenski ima samo "nekoliko dana" da odgovori na predloženo "mirno rešenje", a prvi čovek Ukrajine je poručio Amerikancima da mu je potrebno sat vremena za konsultacije sa evropskim saveznicima. Izvor upoznat sa uslovima ponuđenim
