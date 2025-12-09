CLS: Beogradske elektrane najveći dužnik na listih javnih komunalnih preduzeća

Beta pre 2 sata

 Na listi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu, koja imaju najveće dugove prema dobavljačima, u novembru su na prvo mesto izbile Beogradske elektrane sa devet milijardi dinara duga, od čega je veliki deo za gas, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Kako je navedeno, na drugom mestu je bio GSP Beograd sa 6,1 milijardu dinara duga, od čega je 4,8 milijardi van roka dospeća.

Ukupna dugovanja javnih komunalnih preduzeća u Beogradu iznosila su 18,5 milijardi dinara do novembra, a veliki dužnici su i Beograd put i Gradska čistoća, saopštio je CLS.

CLS je ukazao da će dugovi Beogradskih elektrana dodatno rasti zbog cene gasa i zato treba završiti projekat toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd, čime bi se smanjili računi i zavisnost od ruskog gasa.

(Beta, 09.12.2025)

