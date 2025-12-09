CLS: „Beogradske elektrane“ prve na listi javnih komunalnih preduzeća sa najvećim dugovima

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su na listi javnih komunalnih preduzeća koja imaju najveće dugove prema dobavljačima na prvo mesto u novembru izbile „Beogradske elektrane“ sa devet milijardi dinara duga, od čega je veliki deo za gas.

Na drugom mestu je Gradsko-saobraćajno preduzeće „Beograd“ sa 6,1 milijardom dinara duga, od čega je 4,8 milijarde van roka dospeća, naveo je CLS u saopštenju. Prema navodima CLS, ukupna dugovanja javnih komunalnih preduzeća u Beogradu iznose 18,5 milijardi dinara do novembra, a veliki dužnici su i Beograd put i Gradska čistoća. Smatrajući da će dugovi beogradskih elektrana dodatno rasti zbog cene gasa, CLS je istakao da bi zato trebalo završiti projekat