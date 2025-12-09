Litvanija proglasila vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije

U Litvaniji je proglašeno vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije, saopštila je litvanska Vlada. U saopštenju na sajtu Vlade navodi se da je vanredno stanje proglašeno "zbog kontinuirane pretnje interesima nacionalne bezbednosti države i opasnosti po ljudske živote, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu koju predstavljaju baloni koji prevoze švercovanu robu iz Belorusije na teritoriju Litvanije".

Za upravljanje operacijama tokom vanrednog stanja vlada je imenovala ministra unutrašnjih poslova Vladislava Kondratovičiusa.

Premijerka Litvanije Inga Ruginijene rekla je da se radi o hibridnom napadu.

"U borbi protiv beloruskog hibridnog napada, moramo preduzeti najstrože mere i braniti područja koja su najviše pogođena ovim napadom. Sve relevantne institucije udružuju snage kako bi sprečile pretnju koju predstavljaju baloni za šverc. Javnost neće osetiti nikakve neprijatnosti zbog proglašene situacije", rekla je premijerka.

U saopštenju Vlade piše da cilj uvođenja vanrednog stanja "nije samo kontrola pretnje po civilno vazduhoplovstvo, već i osiguranje interesa nacionalne bezbednosti Litvanije i bliža koordinacija delovanja institucija".

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko negirao je optužbe da Minsk vrši hibridne napade na Litvaniju i rekao da baloni ne mogu da naštete civilnom vazduhoplovstvu, prenosi agencija Asošiejted pres (AP).

Beloruski lider je optužio Viljnus da "politizuje" problem i pozvao na pregovore.

"Ako želite normalne odnose, sedite za sto i razgovarajte o ovim pitanjima. Spremni smo da to uradimo", rekao je Lukašenko tokom sednice Saveta bezbednosti Belorusije.

Ministar unutrašnjih poslova Kondratovičijus naveo je da tokom vanrednog stanja vojska ima određena prava koja joj omogućavaju efikasniju saradnju sa policijom.

Dodao je da su litvanski tužioci pokrenuli istragu o balonima i da će tajne službe pružiti informacije o vezi sa režimom u Minsku.

"Nemam informacije da beloruska strana pokušava da obuzda one koji šalju balone. I to je jedan od dokaza da je ovo hibridni napad", rekao je ministar Kondratovičijus.

Vlada Litvanije navodi da je aerodrom u Viljnusu od oktobra "zbog pretnje koju baloni za šverc predstavljaju po civilno vazduhoplovstvo" bio zatvoren "duže od 60 sati", što je uticalo na "preko 350 letova i oko 51.000 putnika".

Vanredna situacija je proglašena zato što je jedan od kriterijuma ispunjen više puta, a to je da je rad civilnog vazduhoplovstva više puta bio prekinut duže od 6 sati, navodi se u saopštenju.

Krajem oktobra, granična služba Litvanije zatvorila je granicu sa Belorusijom na 24 sata, nakon što su letovi na aerodromu u glavnom gradu više puta bili prekinuti zbog balona, a dva granična prelaza Litvanije sa Belorusijom, u Medininkaju i Šalčininkaju, bila su zatvorena na nekoliko sati.

Liderka beloruske opozicije Svjatlana Tihanovskaja, koja živi u egzilu u Litvaniji, rekla je tada agenciji Asošiejted pres da su incidenti sa balonima "još jedan znak da režim koristi šverc cigareta kao sredstvo hibridne agresije protiv Evrope".

Litvanija, Poljska i druge zemlje Evropske unije u regionu poslednjih godina optuživale su Belorusiju za druge aktivnosti usmerene na izazivanje nestabilnosti, uključujući i sajber napade, navodi AP.

One optužuju zvanični Minsk i da usmerava veliki broj migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike ka njihovim granicama, kako bi stvorio migracionu krizu.

"Vidimo nevoljnost i EU i Litvanije da razgovaraju sa Lukašenkom i počnu da ublažavaju evropske sankcije koje su bolne za Belorusiju. Ovo je pokušaj da se evropski partneri primoraju da sednu za pregovarački sto kroz pretnje i hibridne napade", ocenio je beloruski politički analitičar Valerij Karbalevič.

Dodao je da je tajming značajan, napominjući da je pitanje balona eskaliralo ubrzo nakon što je Lukašenko uspeo da obezbedi kraj američkih sankcija protiv nacionalne avio-kompanije Belavija.

"Lukašenko želi da EU ukine ili ublaži sankcije i nada se da će pokrenuti pregovore ucenjujući Litvaniju", smatra Karbalevič.