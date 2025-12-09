Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

Danas pre 7 sati  |  Beta
Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

U Litvaniji je danas proglašeno vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije, saopštila je litvanska vlada.

U saopštenju na sajtu vlade navodi se da je vanredno stanje proglašeno zbog „zbog kontinuirane pretnje interesima nacionalne bezbednosti države i opasnosti po ljudske živote, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu koju predstavljaju baloni koji prevoze švercovanu robu iz Belorusije na teritoriju Litvanije“. Za upravljanje operacijama tokom vanrednog stanja vlada je imenovala ministra unutrašnjih poslova Vladislava Kondratovičiusa. Premijerka Litvanije Inga
Ključne reči

BelorusijaVanredno stanjeMinistar unutrašnjih poslovaLitvanija

