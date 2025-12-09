Tepić (SSP): Vlast planira udar na pravosuđe da ukloni tragove svog kriminala

Ocenila je da je vlast Aleksandra Vučića pokrenula je do sada najopasniji napad na pravosuđe: likvidaciju Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) i političku "seču" tužilaca koji vode istrage protiv ljudi iz vrha režima - da bi uklonila tragove svog kriminala.

"TOK vodi ključne predmete, Generalštab i Nadstrešnica, u kojima su osumnjičeni ministri, visoki funkcioneri i Vučićevi najbliži saradnici, a svi vode do istog nalogodavca, Vučića lično. Ukidanjem TOK-a i prebacivanjem pod kontrolu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno šefa tog tužilaštva Nenada Stefanovića bliskog SNS-u, vlast vrši i direktan udar na vladavinu prava. Najavljene izmene su u suprotnosti i sa preporukama Evropske komisije po kojima nadležnosti TOK-a treba čak i proširiti", navela je Tepić.

Istakla je da je odmazdu još pre tri meseca prvi najavio glavni Vučićev ideolog Vojislav Šešelj, a onda je i Vučić ubrzo označio tužioce kao "korumpiranu bandu" i "deo kriminalne grupe", što je bio direktan uvod u čistku i političko preuzimanje tužilaštva.

"Ako režim ovo progura, Srbija više neće imati institucije koje se bore protiv mafije - imaće samo institucije koje je mafija preuzela. Zato pozivamo i domaću i međunarodnu stručnu javnost da hitno reaguje i zaustavi ovaj pravosudni državni udar", navela je Tepić u saopštenju.