Tepić: Vlast planira udar na pravosuđe da ukloni tragove svog kriminala

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pozvala je domaću i međunarodnu stručnu javnost da hitno reaguje i zaustavi najnoviji udar na pravosuđe i ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal, saopštila je danas ta stranka.

Ocenila je da je vlast Aleksandra Vučića pokrenula je do sada najopasniji napad na pravosuđe: likvidaciju Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) i političku „seču“ tužilaca koji vode istrage protiv ljudi iz vrha režima – da bi uklonila tragove svog kriminala. „TOK vodi ključne predmete, Generalštab i Nadstrešnica, u kojima su osumnjičeni ministri, visoki funkcioneri i Vučićevi najbliži saradnici, a svi vode do istog nalogodavca, Vučića lično. Ukidanjem TOK-a i