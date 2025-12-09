Bez struje delovi 6 opština u Beogradu. Zbog radova, vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku.

Elektrodistribucija Srbije za danas, 9. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, a zbog planiranih radova, u delu jedne beogradske opštine potrošači će skoro ceo dan biti bez vode.

Proverite da li ste na spisku. Isključenja struje obuhvatiće danas delove 6 beogradskih opština, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 8 a najkasnije do 18 sata biti sledeći delovi Beograda: OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne