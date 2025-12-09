Najavljene havarijske intervencije u Kragujevcu za 9. decembar

iKragujevac pre 37 minuta
Najavljene havarijske intervencije u Kragujevcu za 9. decembar

JKP saopštilo je da će zbog planiranih sanacionih radova na vodovodnoj mreži više delova grada u utorak, 9. decembra, imati privremene prekide u vodosnabdevanju. Radovi će se izvoditi na više lokacija, u terminima prilagođenim vrsti kvarova i obimu intervencija.

Prema planu, bez vode će ostati: Aerodrom, Atinska ulica – od 08:00 do 12:00 časova, zbog popravke kućnog priključka. Bresnica, ulica Milunke Đurić – od 12:00 do 16:00 časova, radovi na sanaciji ulične vodovodne linije. Bresnica, ulica Milića Radovanovića – od 16:00 do 19:00 časova, popravka kućnog priključka. Stanovo, ulica Kraljevačkog bataljona – od 08:00 do 12:00 časova, intervencija na uličnom vodovodu. Veliko Polje, ulica Cvetka Koljkovića – od 12:00 do 16:00
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Glas Šumadije pre 47 minuta
Najavljeno isključenje struje u Kragujevcu za 9. decembar

Najavljeno isključenje struje u Kragujevcu za 9. decembar

iKragujevac pre 32 minuta
Bez struje delovi 6 opština u Beogradu. Zbog radova, vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na…

Bez struje delovi 6 opština u Beogradu. Zbog radova, vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku.

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromKragujevacbez vode

Regioni, najnovije vesti »

Novi Sad: U sredu u podne se oglašavaju sirene za javno uzbunjivanje

Novi Sad: U sredu u podne se oglašavaju sirene za javno uzbunjivanje

RTV pre 2 minuta
Sve o bonusima bez depozita: Kako ih dobiti i koristiti

Sve o bonusima bez depozita: Kako ih dobiti i koristiti

Bujanovačke pre 1 minut
Danas 15. sednica Skupštine grada Užica

Danas 15. sednica Skupštine grada Užica

Užice oglasna tabla pre 12 minuta
Treći festival fantastike od 9. do 14. decembra

Treći festival fantastike od 9. do 14. decembra

Užice oglasna tabla pre 12 minuta
Promocija „Sunčanog sata“ i festival „Sremsko praskozorje“ okupili Mitrovčane u Galeriji „Lazar Vozarević“

Promocija „Sunčanog sata“ i festival „Sremsko praskozorje“ okupili Mitrovčane u Galeriji „Lazar Vozarević“

Ozon pre 2 minuta