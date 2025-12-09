Najavljene havarijske intervencije u Kragujevcu za 9. decembar

JKP saopštilo je da će zbog planiranih sanacionih radova na vodovodnoj mreži više delova grada u utorak, 9. decembra, imati privremene prekide u vodosnabdevanju. Radovi će se izvoditi na više lokacija, u terminima prilagođenim vrsti kvarova i obimu intervencija.

Prema planu, bez vode će ostati: Aerodrom, Atinska ulica – od 08:00 do 12:00 časova, zbog popravke kućnog priključka. Bresnica, ulica Milunke Đurić – od 12:00 do 16:00 časova, radovi na sanaciji ulične vodovodne linije. Bresnica, ulica Milića Radovanovića – od 16:00 do 19:00 časova, popravka kućnog priključka. Stanovo, ulica Kraljevačkog bataljona – od 08:00 do 12:00 časova, intervencija na uličnom vodovodu. Veliko Polje, ulica Cvetka Koljkovića – od 12:00 do 16:00