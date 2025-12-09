Čučković: Novi savski most biće 3 puta veći od starog, "krtice" za kopanje metroa stižu uskoro

Miroslav Čučković je najavio veliki investicioni ciklus za Beograd Novi most preko Save će biti tri puta veći od starog i olakšaće plovidbu i transport Gradski menadžer Miroslav Čučković najavio je da Beograd ulazi u novi, veliki investicioni ciklus, uporediv sa otvaranjem mosta Gazela, Mostarske petlje i Terazijskog tunela pre 50 godina. Kako je naveo, ključni projekti koji će gradu dati "potpuno novo lice" jesu izgradnja metroa, novog mosta preko Save i tunela