Čučković: Novi savski most biće 3 puta veći od starog, "krtice" za kopanje metroa stižu uskoro

Blic pre 1 sat
Čučković: Novi savski most biće 3 puta veći od starog, "krtice" za kopanje metroa stižu uskoro
Miroslav Čučković je najavio veliki investicioni ciklus za Beograd Novi most preko Save će biti tri puta veći od starog i olakšaće plovidbu i transport Gradski menadžer Miroslav Čučković najavio je da Beograd ulazi u novi, veliki investicioni ciklus, uporediv sa otvaranjem mosta Gazela, Mostarske petlje i Terazijskog tunela pre 50 godina. Kako je naveo, ključni projekti koji će gradu dati "potpuno novo lice" jesu izgradnja metroa, novog mosta preko Save i tunela
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Miroslav Čučković

Ekonomija, najnovije vesti »

Čučković: Novi savski most biće 3 puta veći od starog, "krtice" za kopanje metroa stižu uskoro

Čučković: Novi savski most biće 3 puta veći od starog, "krtice" za kopanje metroa stižu uskoro

Blic pre 1 sat
Tri zanata u Srbiji traženija od programiranja! Nekad se samo sa fakultetom mogao naći dobar posao, danas je potpuno drugačija…

Tri zanata u Srbiji traženija od programiranja! Nekad se samo sa fakultetom mogao naći dobar posao, danas je potpuno drugačija priča

Blic pre 3 sata
„Spontano“ organizovani: Ko i zašto proganja strane radnike po Kragujevcu?

„Spontano“ organizovani: Ko i zašto proganja strane radnike po Kragujevcu?

Danas pre 3 sata
Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Danas pre 3 sata
Ministarka Sofronijević: Stiglo 14.000 prijava za legalizaciju objekata po novom zakonu

Ministarka Sofronijević: Stiglo 14.000 prijava za legalizaciju objekata po novom zakonu

Danas pre 4 sati