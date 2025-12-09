Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je danas da je polovina čelične konstrukcije za novi most na Savi stigla iz Kine na gradilište, a novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta, koji je uklonjen.

Novi most imaće dva stuba u vodi, čime će se olakšati i plovidba Savom, kao i nezavisnu tramvajsku bašticu, rekao je Čučković za Beogradsku hroniku Radio-televizije Srbije. Prema njegovim rečima, Beograd sada ima priliku da ponovi investicioni ciklus, poput onog kada su u jednom danu otvoreni most Gazela, Mostarska petlja i Terazijski tunel. To će se ponoviti izgradnjom metroa, novog mosta preko Save, tunela između Ekonomskog fakulteta i Bulevara despota Stefana,
Blic pre 3 sata
