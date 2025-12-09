Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je danas da je polovina čelične konstrukcije za novi most na Savi stigla iz Kine na gradilište, a novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta, koji je uklonjen.

Novi most imaće dva stuba u vodi, čime će se olakšati i plovidba Savom, kao i nezavisnu tramvajsku bašticu, rekao je Čučković za Beogradsku hroniku Radio-televizije Srbije. Prema njegovim rečima, Beograd sada ima priliku da ponovi investicioni ciklus, poput onog kada su u jednom danu otvoreni most Gazela, Mostarska petlja i Terazijski tunel. To će se ponoviti izgradnjom metroa, novog mosta preko Save, tunela između Ekonomskog fakulteta i Bulevara despota Stefana,