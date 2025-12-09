"Drugi koncert nisam ni blizu rasprodao" Adi Šoše u stilu Elvisa pred Beograđanima, burno reagovao na pitanje o devojci! Priznao: "I sad se borim sa anksioznošću, nema leka za to" (video)

Blic pre 8 minuta
"Drugi koncert nisam ni blizu rasprodao" Adi Šoše u stilu Elvisa pred Beograđanima, burno reagovao na pitanje o devojci…

Komentarisao je kolege, pohvalivši Džejlu Ramović i Jakova Jozinovića za njihov talenat.

Pevač Adi Šoše večeras peva pred beogradskom publikom. On je pred našim kamerama progovorio na niz tema koje dugo intrigiraju javnost. - Maštao sam da ću napuniti "Sava centar", ali su ti snovi nekako delovali daleko. Posle samo nekoliko godina, evo, ovo se dešava. Elvis Prisli mi je bio inspiracija večeras, ali može i Čola da bude recimo, on se super oblačio u svoje vreme. Šalim se, fino se oblači i sad,
