Zelenski ekspresno odgovorio Trampu: "Uvek sam spreman"

Zelenski je izrazio poverenje u italijansku premijerku Đorđu Meloni tokom pregovora po američkom mirovnom predlogu Tramp smatra da ukrajinski narod treba da ima pravo na demokratske izbore Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je "uvek spreman za izbore", u odgovoru na prethodnu izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da "Kijev koristi rat da bi izbegao izbore". - Uvek sam spreman za izbore - rekao je Zelenski za italijansku "Republiku",