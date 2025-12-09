Danas je sveti Alimpije, svetac koji je pobedio kugu i ujedinio narodnu veru. Strogo je zabranjeno jesti ovu vrstu mesa.

Danas je sveti Alimpije, svetac koji je pobedio kugu i ujedinio narodnu veru. Strogo je zabranjeno jesti ovu vrstu mesa.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas slave Prepodobnog Alimpija Stolpnika, u narodu poznat kao i Alimpijevdan.

U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom, a ne tako mali broj Srba, Alimpija slavi kao svoju slavu. Prema verovanju, ovaj svetac je u postu i molitvi na stubu proveo 53 godine. Sveti Alimpije Stolpnik, hrišćanski asketa iz 7. veka. Rođen je oko 522. godine u veoma pobožnoj porodici, u Andrijanopolju. Još kao mali, bio je predan na službu Bogu. Iako voljen od svih, težio je usamljeničkom načinu života, pa se, tražeći mirno mesto za potpuno
