Platforma "Svoj na svome" preopterećena: Građani u velikom broju prijavljuju nelegalne objekte, sistem puca pod opterećenjem

Dnevnik pre 45 minuta
Platforma "Svoj na svome" preopterećena: Građani u velikom broju prijavljuju nelegalne objekte, sistem puca pod opterećenjem

Od juče je u Srbiji zvanično počeo novi talas legalizacije.

Građani Srbije od juče mogu da prijave svoje nelegalne objekte kroz novu, pojednostavljenu proceduru koja traje tačno dva meseca, ali se već drugog dana pokazalo da je interesovanje ogromno, toliko da je platforma "Svoj na svome", ključni digitalni alat u ovom procesu, počela da se ruši pod pritiskom. Na snimku ekrana zabeleženom tokom prijave jasno se vidi da stranice sporo učitavaju, da se pojedine opcije zamrzavaju i da sistem uopšte ne može da isprati broj
