Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Radio 021 pre 5 sati  |  021.rs
Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Nedelja u Novom Sadu biće oblačna i maglovita, sa sipećom kišom.

Duvaće slab i promenljiv vetar. Minimalna temperatura iznosiće -1 stepen Celzijusa, dok će maksimalna temperatura iznositi svega četiri stepena. Početak naredne sedmice biće nešto "topliji", pa će se tako temperatura u ponedeljak kretati između 1 i 7 stepeni i promenljivo oblačno. U utorak će minimalna iznositi -2 stepena, ali će maksimalna dnevna temperatura dostići 8 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 14. decembar: Očekivana biometeorološka situacija
