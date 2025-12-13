Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.

Dnevnik pre 5 sati
Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.…

U narednim danima u većem delu regiona zadržaće se pretežno tmurno, hladno i maglovito vreme, posebno u nižim predelima, najavio je na svom fejbuk nalogu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Magla i niski oblaci biće najizraženiji ispod 800 metara nadmorske visine, uz pojavu temperaturne inverzije i veoma slab vetar. Do srede će, prema prognozama, u maglovitim predelima biti hladno, sa jutarnjim temperaturama od minus 4 do plus 3 stepena Celzijusa, dok dnevni maksimumi neće prelaziti 0 do 5 stepeni. Istovremeno, na planinama i u primorskim krajevima očekuje se znatno prijatnije vreme, sa sunčanim intervalima i temperaturama od 5 do 15 stepeni, a
