Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan ruski vazduh
Blic pre 3 sata
Najniža temperatura iznosi od -4 do 2 stepena, dok se najviša dnevna kreće od 3 do 10 stepeni Celzijusa zavisno od područja Naredne nedelje se očekuje pojava jutarnje i noćne magle uz delimične sunčane intervale tokom dana Do kraja dana u većem delu zemlјe magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulјe), a pretežno vedro vreme će se zadržati samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini,