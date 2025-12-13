Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan ruski vazduh

Blic pre 3 sata
Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan…
Najniža temperatura iznosi od -4 do 2 stepena, dok se najviša dnevna kreće od 3 do 10 stepeni Celzijusa zavisno od područja Naredne nedelje se očekuje pojava jutarnje i noćne magle uz delimične sunčane intervale tokom dana Do kraja dana u većem delu zemlјe magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulјe), a pretežno vedro vreme će se zadržati samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini,
