Promena vremena u Srbiji od ponedeljka: RHMZ objavio najnoviju najavu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da će do kraja dana u većem delu zemlje biti magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom kiše.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj krajini se očekuje pretežno vedro vreme. RHMZ je na svom sajtu objavio i najnoviju najavu vremena za naredne dane. U njoj se navodi da će sutra u većem delu zemlje biti magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom slabe kiše. Tanjug/Ana Paunković Vetar će biti slab u većem delu Srbije. Najniža temperatura će biti od -4 do 2 stepena, a najviša dnevna do 3 u maglovitim oblastima,