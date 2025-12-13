Promena vremena u Srbiji od ponedeljka: RHMZ objavio najnoviju najavu

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Promena vremena u Srbiji od ponedeljka: RHMZ objavio najnoviju najavu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da će do kraja dana u većem delu zemlje biti magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom kiše.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj krajini se očekuje pretežno vedro vreme. RHMZ je na svom sajtu objavio i najnoviju najavu vremena za naredne dane. U njoj se navodi da će sutra u većem delu zemlje biti magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom slabe kiše. Tanjug/Ana Paunković Vetar će biti slab u većem delu Srbije. Najniža temperatura će biti od -4 do 2 stepena, a najviša dnevna do 3 u maglovitim oblastima,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

(MAPE) Do srede na Balkanu vlada ovaj fenomen, temperatura u nekim delovima do neverovatnih +20! Obrt u četvrtak, a sneg ovog…

(MAPE) Do srede na Balkanu vlada ovaj fenomen, temperatura u nekim delovima do neverovatnih +20! Obrt u četvrtak, a sneg ovog dana

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza 14. decembar 2025.

Vremenska prognoza 14. decembar 2025.

RTS pre 1 sat
Još sutra maglovito i tmurno: Slede nagle promene za ovo doba godine

Još sutra maglovito i tmurno: Slede nagle promene za ovo doba godine

Mondo pre 1 sat
Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.…

Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.

Dnevnik pre 2 sata
Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan…

Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan ruski vazduh

Blic pre 4 sati
Sutra oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Sutra oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Serbian News Media pre 7 sati
Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Alo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Biće kako je suđeno

Biće kako je suđeno

Danas pre 39 minuta
Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Danas pre 29 minuta
U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

Danas pre 29 minuta
Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Danas pre 1 sat
AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 1 sat