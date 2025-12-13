Sutra oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vreme u Srbiji će sutra biti oblačno i maglovito sa lokalnom sipećom kišom, a na planinama, jugu zemlje, Negotinskoj i Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, a na istoku slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do dva, a najviša dnevna od tri do 10 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti maglovito i tmurno sa lokalnom sipećom kišom. Duvaće slab i umeren promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od minus jedan stepen do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko tri stepena. Početkom sledeće nedelje očekuje se magla tokom