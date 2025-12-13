Sutra oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Serbian News Media pre 8 sati
Sutra oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vreme u Srbiji će sutra biti oblačno i maglovito sa lokalnom sipećom kišom, a na planinama, jugu zemlje, Negotinskoj i Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, a na istoku slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do dva, a najviša dnevna od tri do 10 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti maglovito i tmurno sa lokalnom sipećom kišom. Duvaće slab i umeren promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od minus jedan stepen do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko tri stepena. Početkom sledeće nedelje očekuje se magla tokom
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

(MAPE) Do srede na Balkanu vlada ovaj fenomen, temperatura u nekim delovima do neverovatnih +20! Obrt u četvrtak, a sneg ovog…

(MAPE) Do srede na Balkanu vlada ovaj fenomen, temperatura u nekim delovima do neverovatnih +20! Obrt u četvrtak, a sneg ovog dana

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza 14. decembar 2025.

Vremenska prognoza 14. decembar 2025.

RTS pre 3 sata
Još sutra maglovito i tmurno: Slede nagle promene za ovo doba godine

Još sutra maglovito i tmurno: Slede nagle promene za ovo doba godine

Mondo pre 3 sata
Promena vremena u Srbiji od ponedeljka: RHMZ objavio najnoviju najavu

Promena vremena u Srbiji od ponedeljka: RHMZ objavio najnoviju najavu

Euronews pre 4 sati
Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.…

Čubrilo prognozira kada bi moglo doći do prvog pravog naleta zime. Do tada sivo i hladno uz kratkotrajno poboljšanje vremena.

Dnevnik pre 4 sati
Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan…

Temperatura do -4, magla ne popušta. Tmurno, sa sve sipećom kišom: Prognoza za nedelju pred nama, a evo kada stiže hladan ruski vazduh

Blic pre 6 sati
Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Alo pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Biće kako je suđeno

Biće kako je suđeno

Danas pre 2 sata
Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Danas pre 2 sata
U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

Danas pre 2 sata
Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Danas pre 2 sata
AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 3 sata