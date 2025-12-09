Letos ga niko nije želeo, a sada nastavlja trku sa Jokićem: Vestbruk upisao novi tripl-dabl i još više odmakao našem asu!

Bez naših igrača sinoć! Sinoć su u NBA ligi odigrane samo tri utakmice, ali su donele mnogo zanimljivih dešavanja.

Indijana Pejsersi konačno deluju kao tim koji je igrao prošlosezonsko veliko finale. Najzaslužniji za novu pobedu protiv Kingsa bili su Endrju Nemhard (116:108), koji je blistao sa 28 poena i 12 asistencija, i Ben Maturin sa dodatnih 25 poena. Kod Sakramenta najistaknutiji je bio Rasel Vestbruk, koji je upisao novi tripl-dabl – čak 24 poena, 14 asistencija i 13 skokova. To mu je četvrti ove sezone i 207. u karijeri, čime je još malo uvećao prednost nad