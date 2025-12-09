Letos ga niko nije želeo, a sada nastavlja trku sa Jokićem: Vestbruk upisao novi tripl-dabl i još više odmakao našem asu!

Hot sport pre 2 sata
Letos ga niko nije želeo, a sada nastavlja trku sa Jokićem: Vestbruk upisao novi tripl-dabl i još više odmakao našem asu!

Bez naših igrača sinoć! Sinoć su u NBA ligi odigrane samo tri utakmice, ali su donele mnogo zanimljivih dešavanja.

Indijana Pejsersi konačno deluju kao tim koji je igrao prošlosezonsko veliko finale. Najzaslužniji za novu pobedu protiv Kingsa bili su Endrju Nemhard (116:108), koji je blistao sa 28 poena i 12 asistencija, i Ben Maturin sa dodatnih 25 poena. Kod Sakramenta najistaknutiji je bio Rasel Vestbruk, koji je upisao novi tripl-dabl – čak 24 poena, 14 asistencija i 13 skokova. To mu je četvrti ove sezone i 207. u karijeri, čime je još malo uvećao prednost nad
Jokić prognozirao – Amerikanac „poleteo“: Pelikansi imaju novu NBA zvezdu

Sputnik pre 10 minuta
Vestbruk ponovo "beži" Jokiću VIDEO

B92 pre 6 minuta
Pobede košarkaša San Antonija, Finiksa i Indijane u NBA ligi

RTV pre 1 sat
VIDEO NBA ima novog bisera: Tripl-dabl u stilu Jokića za istoriju, ovo se retko viđa

Nova pre 1 sat
NBA: Pobede Indijane, Finiksa i San Antonija, Rasel Vestbruk stigao do novog tripl-dabla u sezoni

Danas pre 3 sata
Pobede Indijane, Finiksa i San Antonija u NBA ligi

Nedeljnik pre 2 sata
Vestbruk vratio vreme i opet pobegao Jokiću! Tripl-dabl iskusnog NBA asa u porazu Kingsa!

Kurir pre 3 sata
Obradović objavio dobru vest za Zvezdu pred „večiti derbi“

Danas pre 15 minuta
Poljak Damijan Silvestrzak sudi meč između Šturma i Crvene zvezde u Ligi Evrope

RTV pre 16 minuta
„Jedan klub na svetu volim ja“: Njegoš Petrović objasnio što se nije radovao golu Zvezdi!

Hot sport pre 15 minuta
Rukometašice OŠ „Servo Mihalj“ šampionke okružnog takmičenja

Zrenjaninski pre 0 minuta
Skandal! Uhapšen reprezentativac Engleske! Navijač prišao i tražio sliku, fudbaler poludeo i napravio haos! Odveli ga sa…

Kurir pre 10 minuta