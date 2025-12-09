Brzi internet u 13 lozničkih sela "Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu"

Kurir pre 1 sat
Brzi internet u 13 lozničkih sela "Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu"

LOZNICA - Predstavnici Grada Loznice učestvovali su na konferenciji ''Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu'', posvećenoj nacionalnom projektu izgradnje širokopojasne internet infrastrukture.

U prvoj fazi projekta, realizovanoj od 2022. do 2025. godine, brzi internet obuhvatio je 13 lozničkih seoskih mesnih zajednica: Donje Nedeljice, Jarebice, Klupci, Kozjak, Lipnica, Lozničko Polje, Ribarice, Straža, Gornji Dobrić, Gornja Sipulja, Gornje Nedeljice, Gornja Borina i Veliko Selo, saopšteno je danas iz gradske uprave. Druga faza, planirana za period od ove do 2027. godine i doneće internet infrastrukturu i u sela Korenita, Šurice, Grnčara i Tršić. Bolji
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Kragujevčani pozvani da ocene KVALITET usluga JKP ŠUMADIJA

Kragujevčani pozvani da ocene KVALITET usluga JKP ŠUMADIJA

InfoKG pre 12 sati
Pobednici Kupa Srbije - Zapad: Rukometaši Loznice neprikosnoveni u Kupu Srbije (Zapad) i jesenji prvaci Super B lige (Istok -…

Pobednici Kupa Srbije - Zapad: Rukometaši Loznice neprikosnoveni u Kupu Srbije (Zapad) i jesenji prvaci Super B lige (Istok - Zapad)

Glas Zapadne Srbije pre 15 sati
Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Kurir pre 20 sati
Rukometaši niškog Železničara jug pobednici regionalnog Kupa

Rukometaši niškog Železničara jug pobednici regionalnog Kupa

Niške vesti pre 1 dan
Kragujevčani pozvani da ocene KVALITET GREJANJA

Kragujevčani pozvani da ocene KVALITET GREJANJA

InfoKG pre 2 dana
Stigla Ultra 5G mreža u Leskovac

Stigla Ultra 5G mreža u Leskovac

Jugmedia pre 2 dana
Energetika pozvala građane da ocene kvalitet grejanja: otvorena anketa za korisnike daljinskog sistema

Energetika pozvala građane da ocene kvalitet grejanja: otvorena anketa za korisnike daljinskog sistema

iKragujevac pre 2 dana

Ključne reči

InternetLoznica

Regioni, najnovije vesti »

Brzi internet u 13 lozničkih sela "Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu"

Brzi internet u 13 lozničkih sela "Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu"

Kurir pre 1 sat
Svečano otvaranje Kabineta za francuski jezik u Vranjskoj gimnaziji: Realizovan uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog…

Svečano otvaranje Kabineta za francuski jezik u Vranjskoj gimnaziji: Realizovan uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji (foto)

Kurir pre 1 sat
Tačno u podne oglasiće se sirene u ovom gradu Srbije: Evo o čemu se radi

Tačno u podne oglasiće se sirene u ovom gradu Srbije: Evo o čemu se radi

Kurir pre 1 sat
Đorđe Andonov, učenik OŠ "8. septembar", osvojio prvu nagradu na Konkursu "Krv život znači"

Đorđe Andonov, učenik OŠ "8. septembar", osvojio prvu nagradu na Konkursu "Krv život znači"

Plus online pre 1 dan
Dokle ovako? Sve je isto. I dalje nas gledaju pravo u oči i zamajavaju

Dokle ovako? Sve je isto. I dalje nas gledaju pravo u oči i zamajavaju

Plus online pre 1 dan