Turski trgovci naišli na olupinu broda, zatekli horor prizor: Oglasila se grčka obalska straža

Kurir pre 26 minuta  |  Beta)
U olupini broda koji se nasukao južno od grčkog ostrva Krit, pronađena su dva živa muškarca među 17 beživotnih tela, saopštila je grčka Obalska straža.

Obalska straža je dodala da je potraga u toku, ali da je jaki vetrovi i nemirno more otežavaju. Obalska straža je u subotu saopštila da je turski trgovački brod naišao na polupotopljeni čamac sa migrantima oko 66 kilometara jugozapadno od grada Jerapetre na jugu Krita. Sedamnaest putnika na brodu, svi muškarci, već su bili mrtvi, a samo dvoje je preživelo. Preživeli su transportovani do bolnice na Kritu, a tela su prebačena u mrtvačnicu, kako bi se obavila
Danas pre 6 sati
Danas pre 9 sati
Dnevnik pre 4 sati
Euronews pre 5 sati
Kurir pre 6 sati
RTV pre 7 sati
Nova pre 7 sati

Kurir pre 26 minuta
Kurir pre 41 minuta
Kurir pre 41 minuta
Kurir pre 46 minuta
Politika pre 1 sat