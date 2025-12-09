Vestbruk vratio vreme i opet pobegao Jokiću! Tripl-dabl iskusnog NBA asa u porazu Kingsa!

Kurir pre 1 sat
Vestbruk vratio vreme i opet pobegao Jokiću! Tripl-dabl iskusnog NBA asa u porazu Kingsa!

Košarkaši Indijane su na svom terenu pobedili Sakramento sa 116:105 i tako poboljšali ukupni skor na 6-18.

Indijana je slavila u četiri od poslednjih šest utakmica nakon što je sezonu počela sa 2/16. Najbolji u pobedničkom timu bili su Endru Nembhard sa 28 poena i 12 asistencija, Benedikt Maturin sa 25 i Paskal Sijakam sa 23 poena. Sakramentu nije pomogao ni novi tripl-dabl Rasela Vestbruka. On je upisao 24 poena, 14 asistencija i 12 skokova što je njegov četvrti tripl-dabl u sezonu, a 207. u karijeri. Kingi posle ovog poraza imaju skor od šest pobeda i 18 poraza.
