Budžet Niša za 2026. nema kapitalne projekte, gradonačelnik kaže da je „krojen“ za građane

Foto: m. k. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je da će budžet tog grada za 2026. godinu biti onoliki koliki su i prihodi i da je „krojen“ po meri građana. Budžet za narednu godinu iznosiće oko 21 milijardu, a uvećan je za četiri milijarde dinara, ali u njemu nema mnogo kapitalnih projekata. Kao veće investicije su planirane konverzija kotlarnica, postrojenje za preradu otpadnih voda zamena parketa u Osnovne škole „Dušan Radović“ i izgradnja solarne